В мистическом сериале Слепая 4 сезон 65 серия от 24.12.2021 за помощью к бабушке Любе со своей проблемой обратился очередной посетитель. Пять лет назад Тарас стал отцом замечательного мальчика, однако вскоре из-за работы и постоянных командировок его гражданская жена решила бросить его и скрылась с мальчиком в неизвестном направлении. Тарас пытался найти семью, ведь сын постоянно снился ему и даже мерещился наяву, однако его старания были напрасными. В 65 серии сериала Слепая 2021 благодаря дару сельской провидицы ему удалось узнать, где в настоящее время живут бывшая и ребенок. Но бабушка предупредила, чтобы мужчина отправлялся на поиски семьи только через неделю. Прислушался ли Тарас к предостережению мудрой знахарки? Или же безудержное желание увидеть сына победило любые правила, однако подарило много нелегких испытаний? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 65 серия от 24.12.2021 на сайте СТБ и узнайте, удалось ли мужчине найти свою кровинку.

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