У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 65 серія від 24.12.2021 по допомогу до бабусі Люби зі своєю проблемою звернувся черговий відвідувач. П’ять років тому Тарас став батьком чудового хлопчика, однак невдовзі через роботу та постійні відрядження його цивільна дружина вирішила покинути його та зникла з хлопчиком у невідомому напрямку. Тарас намагався знайти родину, адже син постійно снився йому та ввижався навіть наяву, однак його старання були марними. У 65 серії серіалу Сліпа 2021 завдяки дару сільської провидиці йому вдалося дізнатися, де нині мешкають колишня та дитина. Але бабуся попередила, аби чоловік вирушав на пошуки родини лише за тиждень. Чи дослухався Тарас до застереження мудрої знахарки? Чи нестримне бажання побачити сина перемогло будь-які правила, проте подарувало багато нелегких випробувань? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 65 серія від 24.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, чи вдалося чоловікові знайти свою кровинку.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 64 серія від 24.12.2021