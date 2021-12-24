Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 64 серія від 24.12.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, чим закінчилися ігри в подвійне життя нового героя.

Максим завжди був відданий своїй родині та пишався роллю турботливого батька й коханого чоловіка. Однак пів року тому його життя кардинально змінилося, коли він зустрів молоду дівчину Тетяну, у яку відразу ж закохався. Сумніви та відчуття провини мучили чоловіка, проте він не поспішав робити відповідальний вибір між коханкою і родиною. Але в 64 серії серіалу Сліпа 2021 Максиму привиділося, як його зображення просто зникло з сімейної світлини. Гадаючи, що це знак, він звернувся до сільської знахарки. Бабуся Люба порадила відвідувачу перетерпіти відчуття пристрасті та зробити вибір на користь дружини й доньки, адже його стосунки з Танею нагадують заплутаний вузол сумнівів і перепон.

Чи дослухався Максим до поради провидиці? Чи своїми діями зав’язав ще тугіший вузол проблем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 64 серія від 24.12.2021.

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