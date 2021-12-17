У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 63 серія від 17.12.2021 за порадою до бабусі приїхав Костянтин. Хлопець навчався на третьому курсі факультету нафтогазової інженерії, однак ця спеціальність ніколи не подобалася йому. Батьки вважали, що лише в цій царині хлопець зможе реалізуватися та забезпечити собі безбідне майбутнє.

Однак Костянтин відчував, що за покликом власного серця він має бути ветеринаром, адже дуже легко знаходив спільну мову з тваринами. Про неправильний вибір хлопця почали віщувати й вищі сили: якось під час сімейного сніданку йому привиділося сухе гілля у власній тарілці. У 63 серії серіалу Сліпа 2021 видіння виявилося настільки переконливим і реалістичним, що неабияк налякало його.

Аби дізнатися, про що попереджав цей знак, Костянтин звернувся до сільської провидиці. Мудра жінка одразу ж побачила, що коренем усіх бід хлопця стало чуже бажання, якому він підкорявся увесь цей час і жив немов у тумані, забувши про власні амбіції і мрії. Що порадила бабуся Люба Костянтину? І як це вплинуло на його долю? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 63 серія від 17.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся розв’язку цієї історії.

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