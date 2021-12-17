В мистическом сериале Слепая 4 сезон 63 серия от 17.12.2021 за советом к бабушке приехал Константин. Парень учился на третьем курсе факультета нефтегазовой инженерии, однако эта специальность никогда ему не нравилась. Родители считали, что только в этой отрасли он сможет реализоваться и обеспечить себе безбедное будущее.

Однако Константин чувствовал, что по зову собственного сердца он должен быть ветеринаром, потому что очень легко находил общий язык с животными. О неправильном выборе парня начали предвещать и высшие силы: однажды во время семейного завтрака ему померещились сухие ветви в собственной тарелке. В 63 серии сериала Слепая 2021 видение оказалось настолько убедительным и реалистичным, что изрядно испугало его.

Чтобы узнать, о чем предупреждал этот знак, Константин обратился к сельской провидице. Мудрая женщина сразу же увидела, что корнем всех бед парня стало чужое желание, которому он подчинялся все это время и жил словно в тумане, забыв о собственных амбициях и мечтах. Что посоветовала бабушка Люба Константину? И как это повлияло на его судьбу? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 63 серия от 17.12.2021 на сайте СТБ и узнайте развязку этой истории.

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