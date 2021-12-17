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Виктория имела любимую работу, надежных друзей и в общем-то безоблачную жизнь, но для полного счастья девушке не хватало любви. Она нравилась многим парням и была всегда открыта к новым знакомствам и отношениям, однако уже три раза за год женихи бросали ее просто перед знакомством с родней, не аргументируя своего решения. В 62 серии сериала Слепая 2021 девушка подумала, что судьба подготовила для нее одинокую жизнь и поэтому обратилась за помощью к бабушке Любе.

Знахарка утешила испуганную девушку и сообщила, что на ней нет венца безбрачия, а причиной неудачных отношений являются синие цветы, давно хранящиеся в ее квартире. Для того чтобы ее последующие отношения не завершились так же быстро, девушке необходимо было избавиться от цветов-разлучников. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 62 серия от 17.12.2021 и узнайте, удалось ли Виктории встретить своего суженого и не потерять его из-за семейного проклятия.

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