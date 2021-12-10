В мистическом сериале Слепая 4 сезон 61 серия от 10.12.2021 за помощью к бабушке обратился Максим. Накануне он разговаривал с отцом, который хотел сосватать ему Аллу – дочь своего бизнес-партнера. В ближайшие планы парня не входила женитьба, поэтому он дал понять отцу, чтобы тот оставил его личную жизнь в покое. Вдруг в 61 серии сериала Слепая 2021 у мужчины прихватило сердце, и вскоре кто-то позвонил в дверь. Открыв, Максим увидел курьера с похоронным венком, что испугало парня, ведь незадолго до визита незнакомца отец заговорил о смерти.

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– почему этот недобрый знак говорил об угрозе не отцу, а Максиму?

– какая большая ошибка могла перечеркнуть всю жизнь парня?

– почему папа хотел немедленно женить сына на девушке, которую тот знал всего несколько месяцев?

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