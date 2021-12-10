У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 61 серія від 10.12.2021 по допомогу до бабусі звернувся Максим. Напередодні він мав розмову з батьком, який хотів засватати йому Аллу – доньку свого бізнес-партнера. У найближчі плани хлопця не входило одруження, тому він дав зрозуміти батькові, аби той залишив його особисте життя в спокої. Раптом у 61 серії серіалу Сліпа 2021 у чоловіка прихопило серце, і згодом хтось подзвонив у двері. Відчинивши, Максим побачив кур’єра з похоронним вінком, що неабияк налякало хлопця, адже незадовго до візиту незнайомця батько заговорив про смерть.

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– чому цей недобрий знак свідчив про загрозу не батьку, а Максиму?

– яка велика помилка могла перекреслити все життя хлопця?

– чому тато хотів негайно одружити сина з дівчиною, яку той знав лише декілька місяців?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 60 серія від 10.12.2021