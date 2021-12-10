Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 60 серія від 10.12.2021 на сайті СТБ – не пропустіть нову історію про подружні стосунки, які опинилися під загрозою розриву через необачність і наївність.

Ірина та Євген жили душа в душу вже багато років, однак їм ніяк не вдавалося завести дитину. Через це подружжя почало часто сваритися, а від їхніх теплих почуттів залишився лише холод. Головна героїня у 60 серії серіалу Сліпа 2021 наважилася на штучне запліднення, аби врятувати свою родину, однак несподівано до неї навідалася молода коханка чоловіка, яка виявилася вагітною. Страх втратити благовірного привів Ірину до бабусі Люби, яка повідомила, що вони з чоловіком ніколи не матимуть спільних дітей, тому жінці необхідно подумати, чи варто їй рятувати ці стосунки.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 60 серія від 10.12.2021 і дізнайтеся:

– На яку умову коханки погодилася Ірина?

– Хто таємно кохав її всі ці роки?

– На якому нелегкому життєвому роздоріжжі опинилася жінка?

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