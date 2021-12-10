Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 60 серия от 10.12.2021 на сайте СТБ – не пропустите новую историю о супружеских отношениях, которые оказались под угрозой разрыва из-за опрометчивости и наивности.

Ирина и Евгений жили душа в душу уже много лет, однако им никак не удавалось завести ребенка. Из-за этого супруги начали часто ссориться, а от их теплых чувств остался лишь холод. Главная героиня в 60 серии сериала Слепая 2021 отважилась на искусственное оплодотворение, чтобы спасти свою семью, однако неожиданно к ней наведалась молодая любовница мужа, которая оказалась беременной. Страх потерять благоверного привел Ирину к бабушке Любе, которая сообщила, что у них никогда не будет общих детей, поэтому женщине необходимо подумать, стоит ли ей спасать эти отношения.

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– На какое условие любовницы согласилась Ирина?

– Кто тайно любил ее все эти годы?

– На каком нелегком жизненном распутье оказалась женщина?

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