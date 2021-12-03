В мистическом сериале Слепая 4 сезон 59 серия от 03.12.2021 Тарас ремонтировал машину, как вдруг ему послышался женский голос. Мужчина подумал, что ему показалось, однако голос снова раздался и предостерег, что вскоре он потеряет свое счастье. Растерянный мужчина ошалел прямо на месте, как вдруг капот автомобиля прижал его руку, из-за чего он получил травму.

С тех пор прошел месяц, но герой сериала Слепая 2021 никак не мог избавиться от боли в руке, хотя врачи уверяли, что с ней все в порядке. Жена посоветовала Тарасу обратиться к бабушке Любе, чтобы выяснить, что случилось с ним в тот день. Знахарка еще больше потрясла растерянного мужчину, сообщив, что тот призрачный женский голос принадлежал его судьбе. Она обратилась к мужчине, чтобы предупредить: его счастье подстерегает беда.

От чего судьба хотела предостеречь Тараса? Неужели под угрозой оказался его крепкий брак? Узнайте ответы на эти вопросы – смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 59 серия от 03.12.2021 на сайте СТБ.

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