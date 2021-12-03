Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 58 серия от 03.12.2021 на сайте СТБ – станьте свидетелем новой жизненной коллизии, из которой удалось выбраться благодаря советам слепой.

Марина была на седьмом небе от счастья, когда ее любимый парень Кирилл сделал ее предложение. Пара не имела высоких доходов и не могла позволить себе аренду жилья, поэтому парень предложил своей будущей невесте переехать в дом его матери. В 58 серии сериала Слепая 2021 первое время Марина наслаждалась жизнью в загородном доме, где помогала будущей свекрови с бытом, но вскоре отношение женщины к ней резко изменилось. Девушка чувствовала, что ее присутствие злило мать Кирилла, и даже начала сомневаться, ее ли эта судьба.

Чтобы решить, как быть дальше, она обратилась за советом к бабушке Любе. Почему свекровь резко разлюбила избранницу своего сына? Как недовольство матери могло повлиять на отношение Кирилла к девушке? Что посоветовала знахарка Марине? Узнайте ответы на эти вопросы прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 58 серия от 03.12.2021.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 57 серия от 26.11.2021