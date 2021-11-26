В мистическом сериале Слепая 4 сезон 57 серия от 26.11.2021 за советом к бабушке обратилась Вера. Недавно ее брак напоминал безоблачное голубое небо, но в последнее время оно затянулось черными тучами и окрасилось в серые тона. Каждый день в их семье не обходился без ссор и выяснений отношений, в чем молодая женщина обвиняла свою свекровь.

В 57 серии сериала Слепая 2021 мать мужа вскоре должна была приехать к ним домой под предлогом обследования в больнице. Однако Вера была уверена в том, что этот приезд – лишь часть хитрого плана ненавистной родственницы по уничтожению их с мужем союза. Поэтому пытаясь спасти свою семью, она обратилась за помощью к ясновидящей.

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