У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 57 серія від 26.11.2021 за порадою до бабусі звернулася Віра. Нещодавно її шлюб нагадував безхмарне блакитне небо, але останнім часом воно затягнулося чорними хмарами та забарвилося у сірі тони. Кожен день у їхній родині не обходився без сварок і з’ясувань стосунків, у чому молода жінка звинувачувала свою свекруху.

У 57 серії серіалу Сліпа 2021 матір чоловіка невдовзі мала приїхати до них додому під приводом обстеження у лікарні. Однак Віра була впевнена в тому, що цей приїзд – лише частина хитрого плану ненависної родички по знищенню їхнього з чоловіком союзу. Тому намагаючись врятувати свою родину, вона звернулася по допомогу до ясновидиці.

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