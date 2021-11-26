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Нещодавно Світлана отримала дорогоцінний подарунок долі – шанс на друге кохання. Залицяльник Олександр зробив їй пропозицію, і закохані почали жити разом. Однак ідилію у 56 серії серіалу Сліпа 2021 руйнувало незадоволення цією звісткою двадцятип’ятирічного сина майбутньої нареченої. Хлопець не хотів приймати обранця матері, тому конфлікти стали невіддільною частиною новоспеченої родини.

Через постійні сварки спокійний і лагідний Олександр став дратівливим і часто зривався на коханій, через що Світлана засумнівалася у своєму бажанні будувати з ним родину. Життєве роздоріжжя, на якому опинилася героїня, неабияк бентежило її, тому вона звернулася за порадою до бабусі Люби. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 56 серія від 26.11.2021 – дізнайтеся, що стало причиною такої чорної смуги в житті жінки та що порадила їй бабуся.

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