У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 55 серія від 19.11.2021 на прийом до бабусі Люби потрапила Ольга, яка була при надії та насолоджувалася роллю майбутньої мами. Раптом її щастя змінилося на страх і тривогу, які з собою принесли моторошні видіння: у них у майбутньої породіллі щоразу траплявся викидень.

У 55 серії серіалу Сліпа 2021 налякана Ольга остаточно втратила спокій і тому звернулася по допомогу до ясновидиці, яка могла б пояснити причину таких видінь. Бабуся Люба підтвердила побоювання дівчини та повідомила, що на порозі їхньої з нареченим квартири чатує нещастя через чужу річ, яка бачила багато нещасть і сліз. Вона попросила Ольгу знайти її якомога швидше, аби прогнати вісників потойбіччя з її життя.

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Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 54 серія від 19.11.2021