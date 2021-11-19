Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 54 серія від 19.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, про що попереджає сон, у якому вас переслідують щурі.

Черговою відвідувачкою ясновидиці, у якої було безліч запитань і жодної відповіді на них, стала Тетяна. Останнім часом її почали переслідувати нічні жахіття, у яких на її подружньому ліжку з’являлося безліч щурів. Жінка подумала, що це знак, але не знала, як зрозуміти його правильно, тому в 54 серії серіалу Сліпа звернулася по допомогу до бабусі Люби. Ясновидиця пояснила, що такі сни – вісники майбутніх сліз і горя, та порадила Тетяні поговорити зі своїми близькими людьми про їхні таємниці, інакше біди не уникнути.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 54 серія від 19.11.2021 і дізнайтеся, чи вдалося жінці знайти корінь проблем і причину цих моторошних сновидінь.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 53 серія від 19.11.2021