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Очередной посетительницей ясновидящей, у которой было множество вопросов и никакого ответа на них, стала Татьяна. В последнее время ее начали преследовать ночные ужасы, в которых на ее супружеской кровати появлялось множество крыс. Женщина подумала, что это знак, но не знала, как правильно понимать его, поэтому в 54 серии сериала Слепая обратилась за помощью к бабушке Любе. Ясновидящая объяснила, что такие сны – вестники будущих слез и горя, и посоветовала Татьяне поговорить со своими близкими людьми об их тайнах, иначе беды не избежать.

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