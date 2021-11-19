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Video: Слепая 4 сезон 53 серия от 19.11.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 53 серия от 19.11.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 53 | 19.11.2021 | Сезон 4

В мистическом сериале Слепая 4 сезон 53 серия от 19.11.2021 со своими переживаниями и проблемами к бабушке Любе обратился Денис. Недавно он переехал в большой город из маленькой деревни в надежде построить светлое будущее. Старший брат помог ему с работой и пригласил пожить в их с будущей невестой квартире.

Но увидев Марию впервые, Денис влюбился и не переставал думать о девушке ни на миг. В 53 серии сериала Слепая 2021 на свадьбе ему померещилось, что вместо брата под венцом с невестой стоял он. Решив, что этим запретным чувствам должен прийти конец, он обратился за помощью к бабушке Любе.

Мужчина надеялся, что ясновидящая поможет ему избавиться от безответной любви, но она предупредила, что Мария находится в опасности и ей грозит беда, уберечь от которой ее может только он…

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 53 серия от 19.11.2021 и узнайте, о какой беде шла речь и почему в этой ситуации все зависело от Дениса.

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