Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 52 серия от 19.11.2021 на сайте СТБ – станьте свидетелем новой жизненной мудрости от бабушки Любы, спасшей судьбу очередного героя.

Вера воспитывала единственного сына Евгения и всегда радовалась своим доверительным отношениям с родной кровинкой. Однажды ночью женщина проснулась от жуткого сна, в котором ее вечернее платье превратилось в лохмотья, а украшение на шее – в петлю. В 52 серии сериала Слепая 2021 Вера поняла, что этот ужас был вестником беды, которая уже подстерегала ее семью.

Материнское сердце не ошиблось, ведь уже на рассвете раздался звонок от незнакомца, который сообщил о похищении Евгения. Похититель пригрозил расправой над парнем, если женщина решится обратиться к правоохранителям. Поэтому не зная, как быть дальше, Вера обратилась за помощью к бабушке Любе.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 52 серия от 19.11.2021 – узнайте:

— Кто из близких людей заманил парня в ловушку?

— Почему бабушка сообщила, что ему не угрожает опасность?

— Какие тайны Евгений тщательно скрывал от матери?

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