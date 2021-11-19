Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 52 серія від 19.11.2021 на сайті СТБ – станьте свідком нової життєвої мудрості від бабусі Люби, яка врятувала долю чергового героя.

Віра виховувала єдиного сина Євгена та завжди тішилася своїми довірливими стосунками з рідною кровинкою. Однієї ночі жінка прокинулася від моторошного сну, в якому її вечірня сукня перетворилася на лахміття, а прикраса на шиї – на зашморг. У 52 серії серіалу Сліпа 2021 Віра збагнула, що це жахіття було вісником біди, яка вже чатувала на її родину.

Материнське серце не помилилося, адже вже на світанку пролунав дзвінок від незнайомця, який повідомив про викрадення Євгена. Викрадач пригрозив розправою над хлопцем, якщо жінка наважиться звернутися до правоохоронців. Тому не знаючи, як бути далі, Віра звернулася по допомогу до бабусі Люби.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 52 серія від 19.11.2021 – дізнайтеся:

— Хто з близьких людей заманив хлопця в пастку?

— Чому бабуся повідомила, що йому не загрожує небезпека?

— Які таємниці Євген старанно приховував від матері?

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