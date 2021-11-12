У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 51 серія від 12.11.2021 життя Алли перевернулося з ніг на голову, коли її улюблений син Владислав пішов з дому без жодного пояснення. Хлопець був розлюченим і не бажав розмовляти з матір’ю, яка не чула його та стояла лише на своєму. Після конфлікту Алла сподівалася, що син повернеться того ж вечора, але її очікування не справдилися: хлопець не повертався додому протягом тижня.

У 51 серії серіалу Сліпа 2021 розгублена Алла не знала, куди податися, тому звернулася по допомогу до бабусі Люби. Однак замість співчуття материнському серцю та підказці, де шукати сина, жінка почула докори та відмову в допомозі.

Чому ясновидиця відмовилася казати Аллі, де перебував її син? І як на таку відповідь відреагувала жінка? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 51 серія від 12.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся відповіді просто зараз.

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