В мистическом сериале Слепая 4 сезон 51 серия от 12.11.2021 жизнь Аллы перевернулась с ног на голову, когда ее любимый сын Владислав ушел из дома без какого-либо объяснения. Парень был взбешен и не желал разговаривать с матерью, которая не слышала его и стояла только на своем. После конфликта Алла надеялась, что сын вернется в тот же вечер, но ее ожидания не оправдались: парень не возвращался домой в течение недели.

В 51 серии сериала Слепая 2021 растерянная Алла не знала, куда податься, поэтому обратилась за помощью к бабушке Любе. Однако вместо сострадания материнскому сердцу и подсказке, где искать сына, женщина услышала упреки и отказ в помощи.

Почему ясновидящая не захотела говорить Алле, где находился ее сын? И как на такой ответ отреагировала женщина? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 51 серия от 12.11.2021 на сайте СТБ – узнайте ответы прямо сейчас.

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