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Ольга и Виктор уже долгое время находились в статусе пары, поэтому захотели вывести свои отношения на новый уровень, вступив в брак. Все складывалось хорошо, но внезапно дела на работе у будущего жениха резко ухудшились и вдобавок он был должен заоблачную сумму влиятельному человеку. В 50 серии сериала Слепая прогуливаясь по парку вечером, пара наткнулась на обидчиков, которые начали угрожать Виктору расправой из-за невыплаченного долга.

Ольга пыталась узнать, кому и сколько должен ее любимый, но тот не спешил признаваться. Поэтому не долго думая, девушка обратилась за помощью к бабушке Любе. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 50 серия от 12.11.2021 – узнайте, в какую беду попал Виктор и что посоветовала ясновидящая будущей невесте в этой затруднительной ситуации.

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