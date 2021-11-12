В мистическом сериале Слепая 4 сезон 49 серия от 12.11.2021 за помощью к бабушке обратилась Алиса, находившаяся в тотальном отчаянии из-за внезапного исчезновения сына. Четырнадцатилетний Егор не брал трубку и не выходил на связь, а жуткое видение обеспокоенной матери, в котором мальчик исчез на всех домашних фотографиях, лишило ее малейшего покоя.

Ясновидящая сообщила, что с Егором все хорошо, поэтому матери не о чем волноваться. Однако в сериале Слепа 2021 бабушка Люба предупредила Алису, что причиной исчезновения ее сына стала ложь, нависшая над их семьей. Знахарка дала женщине небольшой мешочек с сахаром, чтобы она напоила сладким чаем мужа и сына. Именно так вскоре должна была всплыть наружу правда, которую кто-то тщательно скрывал от Алисы.

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