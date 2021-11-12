Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 48 серия от 12.11.2021 на сайте СТБ – узнайте, чем может быть обусловлено внезапное появление агрессии, которое может разрушить человеческую жизнь.

Недавно Антон переехал в большой город, который приветливо встретил его и подарил новые возможности. Мужчина устроился на престижную работу, снял квартиру и стал встречаться с коллегой. Но вскоре в сериале Слепая 2021 он начал замечать странные приступы агрессии, во время которых он не мог контролировать себя. Именно они начали превращать его жизнь в пустоту, а его делали жестоким человеком, от которого стали отворачиваться самые близкие люди.

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Удалось ли бабушке Любе найти причину внезапных приступов агрессии у Антона?

Какие видения стали преследовать мужчину впоследствии?

Что ждало его впереди?

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