Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 48 серія від 12.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, чим може бути обумовлена раптова поява агресії, яка може зруйнувати людське життя.

Нещодавно Антон переїхав до великого міста, яке привітно зустріло його та подарувало нові можливості. Чоловік влаштувався на престижну роботу, винайняв квартиру та почав зустрічатися з колегою. Але згодом у серіалі Сліпа 2021 він почав помічати дивні напади агресії, під час яких не міг контролювати себе. Саме вони почали перетворювати його життя на порожнечу, а його робили жорстокою людиною, від якої почали відвертатися найближчі люди.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 48 серія від 12.11.2021 і дізнайтеся:

Чи вдалося бабусі Любі знайти причину раптових нападів агресії в Антона?

Які видіння почали переслідувати чоловіка згодом?

Що чекало його попереду?

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