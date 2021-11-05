У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 47 серія від 05.11.2021 з переїздом майбутньої невістки життя Мирослави пішло шкереберть. Щодня у її з чоловіком домі не вщухали сварки майбутніх молодят. Матір постійно хотіла втрутитися в емоційні розбори пари, але її зупиняв чоловік, який запевняв: закохані самі впораються зі своїми почуттями.

Одного разу син і його майбутня дружина настільки голосно сварилися, що від напруги, яка нависла над їхнім домом, тріснув квітковий горщик. Мирослава сприйняла це як поганий знак і в 47 серії серіалу Сліпа 2021 звернулася до бабусі Люби.

Ясновидиця запевнила, що матері необхідно дати парі спокій та не втручатися у їхнє особисте життя, інакше випливе страшна правда. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 47 серія від 05.11.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що мала на увазі бабуся.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 46 серія від 05.11.2021