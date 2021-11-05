Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 46 серія від 05.11.2021 на сайті СТБ. Поради бабусі Люби як ніколи раніше потребувала молода дівчина Олена. У минулому вона присвятила всі свої сили і час професійному спорту, але пізніше отримала травму, через яку мала забути про кар’єру спортсменки.

Велике місто потребувало великих затрат, тому Олена пішла працювали викладачем фізкультури в університет. Робота не приносила їй задоволення, але ще нестерпнішим її життя робили витівки першокурсника, який зривав пари новоспеченої викладачки. А на додачу в 46 серії серіалу Сліпа Олену почали переслідувати нічні жахи, у яких на неї нападали кривдники.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 46 серія від 05.11.2021 і дізнайтеся:

— Яке послання приховувалося у снах дівчини?

— Невже вони виявилися передвісниками реальної біди?

— Яке майбутнє чекало на Олену?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 45 серія від 05.11.2021