Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 46 серия от 05.11.2021 на сайте СТБ. В совете бабушки Любы как никогда раньше нуждалась молодая девушка Елена. В прошлом она посвятила все свои силы и время профессиональному спорту, но позже получила травму, из-за которой должна была забыть о карьере спортсменки.

Большой город требовал больших затрат, поэтому Елена пошла работать преподавателем физкультуры в университете. Работа не доставляла ей удовольствия, но еще более невыносимой ее жизнь делали проделки первокурсника, который срывал пары новоиспеченной преподавательницы. А вдобавок в 46 серии сериала Слепая Елену начали преследовать ночные ужасы, в которых на нее нападали обидчики.

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— Какое послание скрывалось в снах девушки?

— Неужели они оказались предвестниками реальной беды?

— Какое будущее ждало Елену?

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