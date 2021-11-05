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Video: Слепая 4 сезон 46 серия от 05.11.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 46 серия от 05.11.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 46 | 05.11.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 46 серия от 05.11.2021 на сайте СТБ. В совете бабушки Любы как никогда раньше нуждалась молодая девушка Елена. В прошлом она посвятила все свои силы и время профессиональному спорту, но позже получила травму, из-за которой должна была забыть о карьере спортсменки.

Большой город требовал больших затрат, поэтому Елена пошла работать преподавателем физкультуры в университете. Работа не доставляла ей удовольствия, но еще более невыносимой ее жизнь делали проделки первокурсника, который срывал пары новоиспеченной преподавательницы. А вдобавок в 46 серии сериала Слепая Елену начали преследовать ночные ужасы, в которых на нее нападали обидчики.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 46 серия от 05.11.2021 и узнайте:

— Какое послание скрывалось в снах девушки?

— Неужели они оказались предвестниками реальной беды?

— Какое будущее ждало Елену?

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 45 серия от 05.11.2021

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