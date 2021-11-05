В мистическом сериале Слепая 4 сезон 45 серия от 05.11.2021 за советом к бабушке обратилась Елена. Женщину вполне удовлетворяла ее жизнь: у нее был бизнес, собственная квартира и она воспитывала дочь Сашу, которая училась в одном из лучших университетов страны.

Но в последнее время над жизнью героини нависли черные тучи, а ее начали преследовать жуткие видения. В 45 серии сериала Слепая 2021 ясновидящая объяснила, что причиной появления неожиданной черной полосы в жизни Елены стала месть человека, которого женщина в свое время очень обидела.

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— Удалось ли Елене найти человека, желавшего ей зла?

— Из-за чего она сгорала от стыда?

— Почему ее отношения с дочерью оказались под серьезной угрозой?

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 44 серия от 05.11.2021