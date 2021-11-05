Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 44 серия от 05.11.2021 на сайте СТБ. Прошло три месяца, как Лилия начала встречаться с Олегом. Новые отношения помогали девушке залечивать рану после потери отца, но мать не одобряла выбор избранника единственной и любимой дочери.

Лилия пыталась закрывать глаза на недовольство матери, ведь искренне любила своего парня и не хотела портить отношения с самым родным человеком. Но во время последней ссоры с матерью в 44 серии сериала Слепая 2021 года ей на телефон поступил звонок от покойного отца! Чтобы успокоить себя и найти хоть какое-нибудь объяснение этого странного видения, девушка решила поехать к бабушке Любе.

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— Неужели дух отца хотел обезопасить семью от беды?

— Поддержала ли ясновидящая позицию матери насчет избранника Лилии?

— Какое будущее ожидало ее личную жизнь?

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