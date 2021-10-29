В мистическом сериале Слепая 4 сезон 43 серия от 29.10.2021 жизнь Сергея превратилась в сплошной ночной кошмар. Где бы он ни был, его постоянно преследовали пауки и их паутина, от которой мужчине приходилось освобождаться каждую ночь.

Недавно он переехал в столицу в загородный дом своего родного дяди Петра, который тяжело болел и не имел родственников, которые могли бы о нем позаботиться. В 43 серии сериала Слепая Сергей проснулся от очередного ужаса и снова оказался окутанным в паутину. По совету матери он решил обратиться к ясновидящей.

Бабушка Люба ответила, что пауки – символ большого обмана, нависшего над человеком. Вероятно, кто-то затеял заговор против мужчины ради своих корыстных побуждений. Но кто мог так коварно поступить с Сергеем? И неужели этому человеку мужчина доверял больше всего?

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