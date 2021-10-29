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Video: Слепая 4 сезон 42 серия от 29.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 42 серия от 29.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 42 | 29.10.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 42 серия от 29.10.2021 на сайте СТБ – узнайте, как ложное счастье может заставить человека потерять свою истинную судьбу.

Василий недавно переехал из села в город. Мужчине очень повезло, ведь в большом мегаполисе он не чувствовал себя одиноко, встретив привлекательную девушку Анжелу. Новоиспеченному городскому жителю хотелось серьезных отношений, но его возлюбленная не торопилась знакомить его с родителями.

В 42 серии сериала Слепая Василий решил обратиться к ясновидящей, чтобы узнать, не рискует ли он потерять девушку. Бабушке удалось увидеть, что его интересовали не столько чувства, сколько состояние богатой Анжелы, поэтому и посоветовала оставить девушку в покое. Но и предупредила, что его настоящая судьба ждет его в родном краю.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 42 серия от 29.10.2021 и узнайте, что выбрал Василий: счастье или деньги.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 41 серия от 29.10.2021

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