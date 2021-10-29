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Video: Слепая 4 сезон 41 серия от 29.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 41 серия от 29.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 41 | 29.10.2021 | Сезон 4

В мистическом сериале Слепая 4 сезон 41 серия от 29.10.2021 со своими жизненными невзгодами к бабушке обратилась Татьяна. Девушка уже несколько месяцев жила со своей родной сестрой Юлией в квартире, которую им оставили родители. Несмотря на то, что сестры отличались характерами и взглядами на жизнь, им удавалось вести быт и сосуществовать под одной крышей.

Но в 41 серии сериала Слепая Татьяна заметила, что с ней начали происходить странные вещи. В зеркале вместо собственного отражения она видела сестру! Такие видения испугали девушку, поэтому она поспешила к ясновидящей. Бабушка Люба сообщила, что так на девушку действует ее привычка делиться с сестрой личными вещами, уносящая счастье из ее жизни!

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    — Какая вещь стала причиной несчастий Татьяны?

    — Почему, пытаясь превзойти Юлю, героиня попала в ловушку?

    — Какое коварство родной сестры ждало ее?

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 40 серия от 29.10.2021

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