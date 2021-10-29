В мистическом сериале Слепая 4 сезон 41 серия от 29.10.2021 со своими жизненными невзгодами к бабушке обратилась Татьяна. Девушка уже несколько месяцев жила со своей родной сестрой Юлией в квартире, которую им оставили родители. Несмотря на то, что сестры отличались характерами и взглядами на жизнь, им удавалось вести быт и сосуществовать под одной крышей.

Но в 41 серии сериала Слепая Татьяна заметила, что с ней начали происходить странные вещи. В зеркале вместо собственного отражения она видела сестру! Такие видения испугали девушку, поэтому она поспешила к ясновидящей. Бабушка Люба сообщила, что так на девушку действует ее привычка делиться с сестрой личными вещами, уносящая счастье из ее жизни!

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— Какая вещь стала причиной несчастий Татьяны?

— Почему, пытаясь превзойти Юлю, героиня попала в ловушку?

— Какое коварство родной сестры ждало ее?

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