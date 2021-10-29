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В последнее время Елизавета просто поселилась в доме своей родной сестры и ее мужа, ведь каждый день ухаживала за их новорожденным сыном Ромчиком. С рождения мальчик был спокойным, но потом начал постоянно плакать и не мог спокойно спать. В 40 серии сериала Слепая 2021 заботливая тетя решила обратиться к ясновидящей, чтобы узнать причину постоянных истерик ребенка.

Бабушка Люба развеяла все сомнения Елизаветы, сказав, что мальчику ничего не угрожает. Но девушку изрядно насторожило замечание бабушки о том, что так ребенок реагирует на ложь, которая начала преследовать их семью.

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