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Video: Слепая 4 сезон 39 серия от 22.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 39 серия от 22.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 39 | 22.10.2021 | Сезон 4

В мистическом сериале Слепая 4 сезон 39 серия от 22.10.2021 на жизненном перепутье оказалась Татьяна. Женщина воспитывала своего сына без мужа, но всегда старалась дать своему ребенку только лучшее. Забота, материальные затраты и бессонные ночи изнуряли женщину, однако и давали надежду на то, что Игорь вырастет успешным человеком.

Но в сериале Слепая 2021 мужчину ждало не слишком перспективное будущее: ему не везло на работе. Татьяна жалела своего сына и тянула на своих хрупких плечах быт и материальное благополучие Игоря и его семьи. Такой распорядок жизни изрядно утомлял пенсионерку, но у нее не было другого выбора. Однако все изменило жуткое видение, которое напугало Татьяну и заставило ее обратиться к ясновидящей.

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 39 серия от 22.10.2021 на сайте СТБ и узнайте, что увидела женщина и о чем ее предупреждал этот странный знак.

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