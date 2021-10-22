В мистическом сериале Слепая 4 сезон 39 серия от 22.10.2021 на жизненном перепутье оказалась Татьяна. Женщина воспитывала своего сына без мужа, но всегда старалась дать своему ребенку только лучшее. Забота, материальные затраты и бессонные ночи изнуряли женщину, однако и давали надежду на то, что Игорь вырастет успешным человеком.

Но в сериале Слепая 2021 мужчину ждало не слишком перспективное будущее: ему не везло на работе. Татьяна жалела своего сына и тянула на своих хрупких плечах быт и материальное благополучие Игоря и его семьи. Такой распорядок жизни изрядно утомлял пенсионерку, но у нее не было другого выбора. Однако все изменило жуткое видение, которое напугало Татьяну и заставило ее обратиться к ясновидящей.

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