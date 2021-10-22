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Video: Слепая 4 сезон 38 серия от 22.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 38 серия от 22.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 38 | 22.10.2021 | Сезон 4

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В этот раз в дельном совете бабушки нуждалась Анастасия. В ее жизни складывалось все наилучшим образом: со временем она должна была стать женой своего возлюбленного Ильи. Но в последнее время ей начала мерещиться мать тогда, когда ее не было рядом. Это напугало девушку, и поэтому она нуждалась в срочном объяснении этих странных видений.

В 38 серии сериала Слепая ясновидящая объяснила, что так на Анастасию влияет вещь матери, которую она носит не снимая. Именно она создала между дочерью и матерью связь, которая подавляет волю первой. Поэтому девушка видит мир глазами родного человека и живет исключительно ее желаниями.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 38 серия от 22.10.2021 и узнайте:

  • Какая вещь сделала Анастасию пленницей чужих желаний?

  • Неужели мать провернула это дело намеренно?

  • Кто оказался союзником женщины?

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 37 серия от 22.10.2021

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