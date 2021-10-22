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В этот раз в дельном совете бабушки нуждалась Анастасия. В ее жизни складывалось все наилучшим образом: со временем она должна была стать женой своего возлюбленного Ильи. Но в последнее время ей начала мерещиться мать тогда, когда ее не было рядом. Это напугало девушку, и поэтому она нуждалась в срочном объяснении этих странных видений.

В 38 серии сериала Слепая ясновидящая объяснила, что так на Анастасию влияет вещь матери, которую она носит не снимая. Именно она создала между дочерью и матерью связь, которая подавляет волю первой. Поэтому девушка видит мир глазами родного человека и живет исключительно ее желаниями.

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Какая вещь сделала Анастасию пленницей чужих желаний?

Неужели мать провернула это дело намеренно?

Кто оказался союзником женщины?

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