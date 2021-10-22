Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 37 серия от 22.10.2021 на сайте телеканала СТБ! Несколько лет назад Михаил овдовел. С этого времени он самостоятельно воспитывал дочь Татьяну и посвящал ей все свое свободное время. Несмотря на то, что дочери уже исполнилось 20 лет, папа продолжал волноваться за нее.

В сериале Слепая сезон 4 серия 37 Татьяна рассказала отцу о своем любимом, с которым недавно начала встречаться. Им оказался почти вдвое старше нее мужчина Руслан, который работал фельдшером. Михаил вовсе не обрадовался такому будущему зятю. Он решил поехать к провидице, чтобы узнать, как разлучить пару. Помогла ли ему баба Люба? Как получилось так, что вскоре сам Михаил попал в любовный треугольник? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 4 серия 37.

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