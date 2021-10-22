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Video: Сліпа 4 сезон 37 серія від 22.10.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 37 серія від 22.10.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 37 | 22.10.2021 | Сезон 4

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 37 серія від 22.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! Кілька років тому Михайло овдовів. З цього часу він самостійно виховував доньку Тетяну та присвячував їй весь свій вільний час. Не зважаючи на те, що доньці вже виповнилося 20 років, тато продовжував хвилюватися за неї.

У серіалі Сліпа сезон 4 серія 37 Тетяна розповіла батьку про свого коханого, з яким нещодавно почала зустрічатися. Ним виявився майже вдвічі старший чоловік Руслан, який працював фельдшером. Михайло зовсім не зрадів такому майбутньому зятю. Він вирішив поїхати до провидиці, щоб дізнатися, як розлучити пару. Чи допомогла йому баба Люба? Як вийшло так, що невдовзі сам Михайло потрапив у любовний трикутник? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 4 серія 37.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 36 серія від 22.10.2021

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