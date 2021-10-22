Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 36 серія від 22.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! Тамарі не щастило в особистому житті. Вона подобалася багатьом чоловікам, але тривалі щасливі стосунки не складалися. Коли Тамара побачила дивне видіння у дзеркалі, то неабияк злякалася. Вона боялася, що ніколи не відчує жіночого щастя, тому вирішила звернутися до провидиці.

У серіалі Сліпа сезон 4 серія 36 баба Люба відчула, що суджений Тамари зовсім поруч з нею, але вона не звертає на нього уваги. Проте жінка була впевнена, що саме з колишнім чоловіком буде щасливою, тому вирішила за будь-яку ціну повернути його. Чи вдалося Тамарі налагодити особисте життя? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 36 серія на СТБ!

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