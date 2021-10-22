Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 36 серия от 22.10.2021 на сайте телеканала СТБ! Тамаре не везло в личной жизни. Она нравилась многим мужчинам, но длительные счастливые отношения не складывались. Когда Тамара увидела странное видение в зеркале, то очень сильно испугалась. Она боялась, что никогда не почувствует женского счастья, поэтому решила обратиться к провидице.

В сериале Слепая сезон 4 серия 36 баба Люба почувствовала, что суженый Тамары совсем рядом с ней, но она не обращает на него внимания. Однако женщина была уверена, что именно с бывшим мужем будет счастливой, поэтому решила любой ценой вернуть его. Удалось ли Тамаре наладить личную жизнь? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 36 серия на СТБ!

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