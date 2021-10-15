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К бабушке Любе пришла Алла, обеспокоенная судьбой своей дочери. Женщина сама вырастила девочку, ведь отец покинул их еще тогда, когда узнал о беременности. Это закалило женщину, однако полностью уничтожило ее доверие к мужчинам, которых она считала предателями. Поэтому, узнав о том, что у Маргариты появился парень, героиня сериала Слепая 2021 изрядно расстроилась. Встревоженная мать была убеждена: дочь повторит ее нелегкую судьбу.

Успокоить свою душу она решила, обратившись за советом к бабушке. Ясновидящая порекомендовала Алле оставить личную жизнь дочери в покое и подыскать себе новую работу.

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— Послушала ли женщина бабушку Любу?

— Почему она потеряла работу?

— Был ли у Аллы шанс на вторую любовь?

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