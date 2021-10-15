Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 35 серія від 15.10.2021 на сайті СТБ.

До бабусі Люби завітала Алла, яка була занепокоєна долею своєї доньки. Жінка сама виростила дівчинку, адже батько покинув їх ще тоді, коли дізнався про вагітність. Це загартувало жінку, однак знищило її довіру до чоловіків, яких вона вважала зрадниками. Тому, дізнавшись про те, що в Маргарити з’явився хлопець, героїня серіалу Сліпа 2021 неабияк засмутилася. Стривожена матір була переконана: донька повторить її нелегку долю.

Заспокоїти свою душу вона вирішила, звернувшись за порадою до бабусі. Ясновидиця порекомендувала Аллі залишити особисте життя доньки в спокої та підшукати собі нову роботу.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 35 серія від 15.10.2021 і дізнайтеся:

— Чи послухала жінка бабусю Любу?

— Чому вона втратила роботу?

— Чи був у Алли шанс на друге кохання?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 34 серія від 15.10.2021