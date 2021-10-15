Справжнім потрясінням для Ірини у містичному серіалі Сліпа 4 сезон 34 серія від 15.10.2021 стало раптове видіння, у якому її доросла донька перетворилася на маленьку дівчинку.

Зв’язок матері з Надійкою завжди був надзвичайно тісним: батько покинув їх тоді, коли дівчинка була ще зовсім маленькою. Згодом вона подорослішала, закінчила інститут та одружилася. Але поява нового чоловіка у їхній родині не знаменувала нічого хорошого: героїня серіалу Сліпа 2021 одразу ж не злюбила обранця своєї доньки та вважала його цілковитим невдахою.

Видіння налякало занепокоєну матір і, на її думку, мало б попередити про небезпеку. Спростувати чи підтвердити її припущення могла тільки бабуся Люба. Ясновидиця втішила Ірину, повідомивши: її донька в безпеці, однак їй необхідно забути про маніакальну турботу щодо Надії, яка вже давно виросла.

Чи дослухалася Ірина до поради бабусі? І чи вдалося їй позбутися почуття власної важливості заради щастя доньки? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 34 серія від 15.10.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся.

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