Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 33 серія від 15.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, як Артем потрапив у полон власних почуттів і сумнівів.

Останнім часом чоловік був сам не свій: щодня його мучили напади задухи. Кожен такий випадок був для чоловіка останнім, адже в такі моменти все життя пробігало перед його очима, а відчуття кінця було надто реальним. Спантеличений і наляканий герой серіалу Сліпа 2021 вирішив звернутися по допомогу до провидиці баби Люби, аби дізнатися про причину його жахливих нападів.

Жінка повідомила, що людиною, яка душила Артема, виявився він сам! Подвійне життя з коханкою і дружиною стискало його як лещата та з кожним днем забирало його життєві сили. Зарадити цій проблемі міг лише вибір між двома почуттями…

Чи наважився чоловік перервати зв’язок з однією з жінок? І стосунки з якою з них обіцяли лише біди? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 33 серія від 15.10.2021 і будьте першим, хто дізнається відповіді на всі запитання.

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