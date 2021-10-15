У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 32 серія від 15.10.2021 життя Антона огорнув потрійний туман омани, який чоловік несвідомо прикликав у своє життя! Як таке могло трапитися? І чи вдалося ясновидиці знайти корінь цієї проблеми та звільнити життя Антона від обману? Дізнайтеся усі відповіді в 32 серії серіалу Сліпа на сайті СТБ!

Чоловік прожив сім років у щасливому шлюбі з коханою дружиною, але нещодавно він піддався пристрасті та завів коханку. Сумніви почали гризти Антона зсередини, й тому він терміново зажадав поради мудрої людини. Нею стала бабуся Люба, яка порекомендувала закінчити стосунки на стороні, які обіцяли винятково неприємності. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 32 серія від 15.10.2021 і дізнайтеся, чи вдалося героєві відмовитися від пристрасті та жінки, яка полонила його серце.

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