Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 31 серія від 08.10.2021 на сайті СТБ. Бабуся Люба та її нова життєва мудрість уже чекають на вас!

Останній період став одним із найважчих у житті вісімнадцятирічної Єви. Дівчина не встигла оговтатися після розлучення своїх батьків, як у її матері з’явився новий залицяльник. Сергій неабияк дратував Єву, а думка про друге заміжжя матері не вкладалася у її голові.

У 31 серії серіалу Сліпа дівчина вирішила звернутися до ясновидиці, аби та допомогла їй позбутися ненависного маминого обранця. Однак бабуся відмовила Єві та порадила не лізти в особисте життя матері, адже з цим чоловіком вона буде по-справжньому щаслива.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 31 серія від 08.10.2021 і дізнайтеся, чи дослухалася норовлива дівчина до поради знахарки.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 30 серія від 08.10.2021