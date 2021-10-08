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Video: Слепая 4 сезон 31 серия от 08.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 31 серия от 08.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 31 | 08.10.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 31 серия от 08.10.2021 на сайте СТБ. Бабушка Люба и ее новая жизненная мудрость уже ждут вас!

Последний период стал одним из самых трудных в жизни восемнадцатилетней Евы. Девушка не успела оправиться после развода своих родителей, как у ее матери появился новый ухажер. Сергей изрядно раздражал Еву, а мысль о втором замужестве матери не укладывалась в ее голове.

В 31 серии сериала Слепая девушка решила обратиться к ясновидящей, чтобы та помогла ей избавиться от ненавистного маминого избранника. Однако бабушка отказала Еве и посоветовала не лезть в личную жизнь матери, ведь с этим мужчиной она будет по-настоящему счастлива.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 31 серия от 08.10.2021 и узнайте, прислушивалась ли своенравная девушка к совету знахарки.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 30 серия от 08.10.2021

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