В мистическом сериале Слепая 4 сезон 30 серия от 08.10.2021 за советом к бабушке обратился Константин. Мужчина работал айтишником в престижной компании и успел заработать на собственную квартиру, однако в личной жизни он не мог похвастаться особым успехом.

Знакомство с очередной девушкой было для него настоящей пыткой, ведь при ее виде он не мог произнести ни слова. В 30 серии сериала Слепая мужчина настолько разуверился, что поверил в слова матери о его порче и решил развеять свои сомнения, обратившись к ясновидящей. К счастью для Константина бабушка сообщила: на нем нет печати одиночества, а его судьба находится рядом.

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